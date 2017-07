Adottare cani e gatti adulti Milano, al via la campagna “Questa è una vecchia amicizia”. Contatti e info

Adottare in canile e scegliere un animale anziano. Con l’intento di diffondere quanto più possibile questo messaggio, il Comune di Milano ha scelto di affiancare la LAV e i sindacati dei pensionati CGIL, CISL e UIL nella campagna “Questa è una vecchia amicizia”: un progetto di sensibilizzazione, perché la pratica dell’adozione presso le strutture di accoglienza di cani e gatti senza padrone resti la via privilegiata per trovare i propri compagni a quattro zampe, con un occhio di riguardo per quelli adulti, spesso ignorati ma in realtà estremamente vantaggiosi per alcune fasce della popolazione.

Attualmente sono circa 15 i gatti con un’età superiore ai 12 anni ricoverati presso il Parco canile di via Aquila; 57 sono invece i cani presenti con un’età superiore agli 8 anni.

Nel 2016 sono stati registrati 230 ingressi di gatti, 229 le uscite di cui 185 adozioni; nei primi sei mesi del 2017, il rapporto si è mantenuto in pareggio con 94 ingressi e 95 uscite. Tuttavia, l’età media dei gatti adottati si aggira intorno ai tre anni di età. Sul fronte dei cani, 220 sono stati gli ingressi nel 2016 e 225 le uscite; nei primi sei mesi del 2017, 122 gli ingressi e 92 le uscite. La permanenza media dei cani è di circa 3 mesi.

La campagna realizzata dalla LAV, quest’anno alla sua seconda edizione, vuole dunque valorizzare la visione del canile/gattile come luogo di transito, anche per gli animali adulti. I progetti di sensibilizzazione, che verranno portati avanti in diverse strutture d’Italia, impegneranno circa 180 persone tra educatori cinofili, operatori e volontari, coinvolgendo 3.500 tra cani e gatti.

Per ulteriori informazioni, e per adottare i nostri amici pelosi:

Via Privata Aquila, 81, 20134 Milano MI

Telefono: 02 8844 6310