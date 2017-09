Adottare un gatto d’ufficio 2017, al via la nuova campagna. Contatti e info

Parte la campagna ‘Micio d’ufficio 2017’ promossa dall’Associazione italiana per la difesa di animali e ambiente (Aidaa).

Il progetto riguarda l’adozione dei gatti da parte di uffici pubblici e privati.

Tra le novità rispetto agli anni scorsi viene introdotta la sponsorizzazione diretta delle colonie feline.

Due sono le possibilità di adozione previste dalla campagna:

– La prima è l’adozione diretta di uno o più gatti da tenere in ufficio. Il micio deve essere gestito attraverso l’individuazione di responsabili che dovranno rispondere della salute e del benessere dell’animale.

– La seconda proposta di AIDAA è quella dell’adozione a distanza da parte di un ufficio, o di una società, di una colonia felina, riconosciuta versando direttamente alla gattara una quota mensile che permetta di garantire il mantenimento della colonia o le spese legate alla gestione della salute degli animali.

“È il settimo anno AIDAA propone a inizio settembre la campagna micio d’ufficio – ci dice Lorenzo Croce, presidente nazionale di AIDAA –. Nei primi sei anni abbiamo avuto notizie di oltre 200 aziende che hanno adottato dei gatti o hanno delle colonie presenti nei loro spazi. Ora puntiamo a dare una mano alle gattare con adozioni a distanza, diciamo una specie di sponsorizzazioni delle colonie feline. Ovviamente il nostro ruolo si limita a mettere in contatto gli adottanti con i responsabili delle colonie, il resto se lo gestiscono direttamente tra loro. Obiettivo di quest’autunno è quello di trovare casa ad almeno 1.000 gatti e sponsorizzare almeno cento colonie”.

Per ulteriori informazioni: 3479269949 – 3511804615

(nella foto: Galileo)