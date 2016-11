Come diventare professionista Animal Care: l’offerta E-learning del Centro Europeo di Formazione

Ecco i corsi in E-learning del Centro Europeo di Formazione per diventare professionisti Animal Care e trasformare l’amore per gli animali in un vero e proprio lavoro

Vi piacciono gli animali e vorreste diventare professionisti Animal Care? Ecco qualcosa che fa al caso vostro. I corsi in E-learning del Centro Europeo di Formazione vi aiuteranno a raggiungere il vostro obiettivo e a fare della vostra passione un lavoro.

Mettendo tutta la loro esperienza al servizio della formazione dei propri studenti, i professionisti del Centro Europeo di Formazione, marchio di CEF Publishing s.r.l. che fa parte di Ebano S.p.A., offrono alla propria clientela un percorso di studi in E-learning in grado di abbracciare più ambiti e che si snoda nei Master da: Addestratore Cinofilo, Assistente Veterinario, Toelettatore, e Responsabile Vendite Pet Shop. L’offerta formativa, proposta attraverso la formazione a distanza, si fonda su di una solida preparazione di base costruita attraverso unità didattiche e supporti multimediali in grado di integrarsi perfettamente fra di loro e di alternare, fra teoria e pratica, insegnamenti riguardanti l’anatomia, la fisiologia e l’etologia comparata animale. Apprese queste importantissime nozioni si potrà passare al livello successivo. I quattro master sopra citati, infatti, consentiranno ad ogni studente di affinare le proprie competenze in ambiti specialistici studiando comodamente da casa ed organizzando la propria giornata alternando le ore di studio agli impegni quotidiani.

Il corso in E-learning del Centro Europeo di Formazione, unitamente alla specializzazione per Addestratore Cinofilo, è riconosciuto da ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana e si avvale della collaborazione dei più autorevoli esponenti del settore garantendo una proposta formativa eccellente. Ogni studente, come avviene per tutti i corsi organizzati dal Centro, è seguito da un docente altamente qualificato che oltre a consigliare sull’organizzazione del proprio studio e a rispondere a tutte le domande si occupa anche di verificare il livello di apprendimento e le competenze acquisite attraverso verifiche mirate sugli argomenti studiati.

Passo dopo passo ogni studente, con impegno e dedizione, attraverso il metodo di formazione a distanza e grazie al corso in E-learning offerto dal Centro, potrà raggiungere il proprio obiettivo e diventare un vero e proprio professionista Animal Care in grado di: approcciarsi al cliente, relazionarsi e interagire con l’animale, padroneggiare tecniche e strumentazioni, proporre e consigliare trattamenti adeguati, tutelare e garantire il benessere dell’animale, applicare le competenze specifiche per tutti gli ambiti in cui si troverà ad operare.

Al termine del percorso di studi il Centro Europeo di Formazione, leader nella formazione a distanza, che utilizza per questo l’E-learning, si occuperà, poi, dell’inserimento nel mondo del lavoro attraverso la segnalazione di offerte di lavoro o di stage. Ogni studente verrà seguito passo dopo passo ed aiutato a trovare l’occupazione dei propri sogni.