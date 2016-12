Dove smaltire i rifiuti elettronici Milano, in via Oglio il contenitore RAEE fino al 20 gennaio 2017

Si avvia verso la conclusione il progetto sperimentale per la raccolta differenziata dei rifiuti elettronici a Milano promosso da Comune, Amsa e consorzio Ecolight. Per la sua ultima tappa, fino al 20 gennaio 2017 il RAEE Parking è in via Oglio, all’altezza dell’incrocio con via Mincio.

COSA SI BUTTA NEL “RAEE” – Nel container itinerante è possibile buttare vecchi cellulari, asciugacapelli rotti, lampadine a basso consumo esauste, tostapane arrugginiti, pc e tablet non più funzionanti contribuendo così migliorare l’ambiente, con la possibilità di vincere una bicicletta elettrica.

– Passando dai giardini Montanelli a via Bisi Albini, da via Quarenghi a viale Legioni Romane, in otto mesi in giro per le strade di Milano il RAEE Parking è diventato un punto di riferimento e ha permesso di raccogliere, fino ad ora, 8.500 kg di rifiuti elettronici grazie ai 3.750 conferimenti fatti dai milanesi.

COME BUTTARE I RIFIUTI ELETTRONICI – Container interamente automatizzato, il RAEE Parking si presenta come un cassonetto intelligente, pensato e progettato per agevolare il conferimento dei RAEE ed assicurare la tracciabilità dei rifiuti raccolti.

– L’utilizzo è semplice: all’utente viene richiesto di inserire nell’apposita fessura la Carta Regionale dei Servizi (CRS), quindi selezionare il tipo di rifiuto elettronico che intende buttare. A questo punto non resta che inserire il rifiuto nello sportello indicato e attendere il rilascio dello scontrino che certifica il corretto conferimento.

– Il container è in funzione dalle 7 alle 21, tutti i giorni.

BUTTA E VINCI – Smaltendo così i propri rifiuti tecnologici, i cittadini di Milano possono partecipare, previa registrazione, ad un concorso a premi e vincere le biciclette elettriche in palio.

– Infatti, abbinato al progetto RAEE Parking c’è il concorso “PreMIami” riservato a tutti i cittadini residenti e domiciliati a Milano che conferiscono i propri rifiuti elettronici sia al RAEE Parking sia al CAM di Amsa.

– Ecolight mette in palio 12 biciclette elettriche: 9 saranno assegnate al cittadino, uno per ogni zona della città, che alla fine del concorso avrà totalizzato il maggior punteggio grazie ai conferimenti effettuati presso il RAEE Parking o il CAM; a seconda della tipologia di RAEE conferita viene infatti attribuito un punteggio. Le rimanenti 3 biciclette elettriche saranno estratte tra tutti i cittadini che avranno preso parte al concorso e conferito almeno un rifiuto. Il concorso termina con la fine della sperimentazione del RAEE Parking il prossimo 20 gennaio.

– Per partecipare al concorso è necessario registrarsi. Info su: http://premiami.amsa.it