Si è tenuto a Milano, nelle due giornate del 5 e del 6 novembre 2016, il quarto appuntamento con il Festival della Cucina Vegana a Milano: la sede del Festival è stata a Villa Arconati, a Bollate, e ha accolto, a titolo gratuito, persone appassionate di cucina vegana o più semplicemente persone intenzionate a conoscere quella che, oltre ad essere un tipo di alimentazione a tutti gli effetti a base di prodotti vegetali e non animali, è prima di tutto e soprattutto uno stile di vita.

Il punto cruciale della filosofia vegana è proprio il rispetto degli animali, oltre che una filosofia di vita volta a migliorare e a tenere sotto controllo il proprio stato di salute con un’alimentazione non a base di carne né a base di prodotti derivanti dagli animali. Infatti, al contrario del vegetarianesimo, il veganesimo è assolutamente contrario ad ogni forma di utilizzo degli animali. Chi sceglie di seguire uno stile di vita vegano sa molto bene quanto sia importante evitare o comunque contribuire a sensibilizzare sulle forme di sfruttamento e di tortura degli animali: pertanto, è bene essere consapevoli che la scelta di mangiare in maniera del tutto differente a quanto siamo abituati sia una scelta non solo orientata al rispetto della nostra salute – che è comunque un punto importante – ma anche del benessere e della vita degli animali.

Ed è proprio su questo orientamento che si è basata questa quarta edizione del Festival Vegan di Milano, il cui ricavato è andato in beneficienza verso il sostegno degli animali che possono essere salvati proprio grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione incentivate all’interno del festival. Il cibo vegano a Milano è inoltre molto sentito ed apprezzato, così come lo stile di vita del veganesimo è ben accolto in una città del nord Italia che opta per scelte di consapevolezza come quella di alimentarsi nel pieno rispetto degli animali, senza rinunciare alla bontà ed alla qualità dei prodotti: dolci, frutta, verdura, e addirittura birre artigianali, possono essere consumati anche nel rispetto di questa filosofia.

Concludiamo mettendo a vostra disposizione due utili link: