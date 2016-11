Foto migrazione uccelli Milano, in migliaia sopra piazza Castello

Di seguito le foto inviate alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) da una lettrice che ha immortalato migliaia di volatili al loro passaggio sopra piazza Castello, a Milano.

“Gli altri anni le migrazioni avvenivano tra settembre e ottobre – ci scrive la nostra lettrice –, ma in questi giorni sono davvero migliaia gli uccelli che stanno lasciando il freddo del nostro Paese, per recarsi in territori con temperature più accoglienti”.

Ringraziamo per le foto la signora Valentina P. Tutti i contenuti sono riservati



