Maltempo e temporali Lombardia, allerta Protezione civile

Il Dipartimento della Protezione civile ha lanciato l’allerta meteo per la Lombardia e il Sud dell’Italia.

Dal primo mattino di mercoledì 22 settembre 2016 sono previste precipitazioni sparse, non solo in Lombardia, ma anche su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori tirrenici.

I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Su tali presupposto, la Protezione civile ha valutato allerta arancione sul nodo idraulico di Milano. Allerta gialla, invece, sui restanti settori della Lombardia occidentale, buona parte del Veneto e su quasi tutto il centro-sud, dalla Toscana meridionale fino alla Puglia, nonché sulla Sicilia.