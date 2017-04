Maltempo e pioggia Lombardia, allerta gialla su nodo idraulico di Milano

Allerta meteo da Regione Lombardia: torna il maltempo, tornano le piogge e torna pure il freddo.

L’avviso è stato comunicato dalla Protezione civile: coinvolte diverse regioni settentrionali, tra le quali la nostra, a causa di una perturbazione atlantica che si sta avvicinando all’area alpina.

Oltre alla pioggia, non mancheranno anche forti raffiche di vento, soprattutto sui settori alpini e prealpini.

Per la giornata di oggi, la Protezione civile ha stabilito un’allerta arancione su alcune zone nord-orientali della Lombardia, in particolare su Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Valcamonica, Media-bassa Valtellina.

Allerta gialla, invece, sul nodo idraulico di Milano e su Alta Valtellina, Valchiavenna, lago di Como e Prealpi occidentali in Lombardia.

