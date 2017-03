Meteo, l’anticiclone Zefirus porta la primavera, voglia di sagre e divertimento

La primavera è ufficialmente iniziata e, secondo le previsioni degli esperti, il meteo regalerà finalmente soddisfazioni in tutta Italia, in primis grazie all’arrivo dell’anticiclone Zefirus.

In base a quanto previsti, infatti, l’alta pressione conquisterà tutto lo Stivale, scacciando il fastidioso freddo e regalando temperature calde e piacevoli, tipiche dell’inizio della bella stagione.

Nonostante qualche fastidio provocato dal cambio da ora solare a ora legale (effetto jat lag e ora legale, cos’è e come contrastarlo), teniamoci pronti a sfoderare abiti leggeri e colorati, dicendo addio all’inverno e a tutte le sue pesantezze.

Tra le feste e le sagre della settimana:

Festa dei fiori dai Missionari Cappuccini Milano piazza Cimitero Maggiore 2 aprile 2017, tutto il programma

Festa Alpini Melegnano 1 – 2 aprile 2017, info e programma

Sagra rane Bornasco 21 – 23 aprile 2017, spettacoli e bontà in provincia di Pavia

Sagra gnocchi “Gnòch In Còla” Parre 1 aprile 2017, orari e programma