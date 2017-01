Meteo weekend, il freddo diminuisce

Grazie al vento di Scirocco che soffierà al Sud Italia, temperature in aumento anche al Nord

Temperature in lieve aumento per il weekend, quando il gelo che ha caratterizzato dovrebbe leggermente attenuarsi, cedendo il passo alla pioggia, soprattutto al Centro-Sud.

Domenica 22 gennaio 2017, in particolare, al Nord si alterneranno nubi e sole.

Al Centro-Sud le temperature più miti sono causate dai venti di Scirocco, del quale si beneficerà moderatamente anche al Nord.

