Ora legale 2017 notte 25 – 26 marzo 2017, come spostare l’orologio

La primavera è ufficialmente iniziata: un’ora di sonno in meno, per un’ora di luce in più

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2017 torna l’ora legale, e con lei giornate più lunghe in attesa dell’estate.

COME SPOSTARE LE LANCETTE – Come di prassi, l’orologio dovrà essere spostato in avanti di un’ora: alle ore 02:00 le lancette si dovranno sulle ore 03:00

UN’ORA DI LUCE IN PIÙ – In questo modo si potranno sfruttare al meglio i raggi del sole durante tutto il periodo primaverile ed estivo.

Leggi anche:

Giornate di primavera FAI 25 – 26 marzo 2017, elenco luoghi aperti Lombardia

Festa Madonna del Bosco Spino d’Adda 26 marzo 2017, incanto tra i fiori e specialità locali

BAFF 18 – 25 marzo 2017 Busto Arsizio, novità, programma, interviste, fotogallery