Piano caldo per anziani Cinisello Balsamo 2017, elenco contatti, attività, soccorso, farmaci, accompagnamento e altro

Si alzano le temperature e Cinisello Balsamo si adopera con il Piano Caldo. Per le persone a rischio come gli anziani, infatti, sono disponibili diversi punti di riferimento, oltre a numerose iniziative ed eventi in città.

La sicurezza e il benessere degli anziani rappresentano un importante obiettivo per l’Amministrazione comunale. Proprio in questi giorni, infatti, in diversi luoghi pubblici, centri anziani e studi medici, sono in distribuzione le brochure con le indicazioni utili per affrontare al meglio l’estate.

Tante le iniziative, di carattere aggregativo e ludico, messe in campo da enti e associazioni del territorio, per portare compagnia a chi rimane in città. Diversi appuntamenti tra musica, ballo, giochi e momenti di aggregazione, organizzati da Associazione ANTEAS, AUSER insieme volontariato Onlus, Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop. , e RSA Martinelli, per non rimanere mai soli.

“Sono diversi gli strumenti adottati dall’Amministrazione comunale inseriti nel piano Estate anziani. Il progetto Busta Rossa, lanciato di recente, ne è un esempio -. ha dichiarato Gianfranca Duca Assessore alle politiche Sociali – Il tutto viene realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni, volontariato e privato sociale. Uniti insieme in un presidio costante contro solitudine e fragilità”.

Garantiti, anche per quest’anno, i tradizionali servizi di assistenza quali i call center dedicati, da Regione Lombardia e Auser Filo d’argento, il telesoccorso, dalla Società Cooperativa Sociale “Centro 24 ore”, e la consegna di pasti e farmaci a domicilio, grazie a RSA Il Sole e AMF Azienda Multiservizi Farmacie. A cui si aggiungono i servizi di ascolto telefonico e di accompagnamento nelle strutture sanitarie.

Tra i numerosi punti di riferimento, i Centri di Aggregazione Anziani Costa, Friuli e Bauer, i Centri diurni integrati Punturiere e Il Sole, i Centri di ascolto parrocchiali S. Ambrogio, Sant’Eusebio, S. Martino, S. Pietro Martire e S. Giuseppe e la Residenza del Sole.

Elenco servizi e iniziative

Punti di riferimento

Centri di Aggregazione Anziani

aperti tutti i pomeriggi compreso agosto dalle 14 alle 18

Costa (piazza Costa, 23) | Friuli (via Friuli, 7) | Bauer (via Partigiani, 174) chiuso dal 13 al 21 agosto

Centri diurni integrati

– CDI Punturiere (via Marconi, 48) tel. 02/61241640 cdi@aclinordmilano.it responsabile Francesca Agosti

– CDI Il Sole (via Bernini, 14) tel. 02/6111111 direzione@residenzadelsole.org

Centri di ascolto parrocchiali

– S. Ambrogio: luglio e agosto solo lunedì ore 10 – 12 anche per distribuzione alimenti ed emergenze inviate

dagli altri centri di ascolto

– Sant’Eusebio: riapre il 12 settembre

– S. Martino: fino al 21 luglio anche per distribuzione alimenti

– S. Pietro Martire: luglio e agosto solo per distribuzione viveri

– S. Giuseppe: aperto fino al 24 luglio anche per distribuzione alimenti

Residenza del Sole (via Bernini,14)

– Un posto fresco al Sole, da Lunedì al venerdì, ore 10.00.16.00 luoghi rinfrescati e dedicati – servizio trasporto, pranzo, merenda tel. 02/6111111 (a pagamento)

– Un medico alla porta, prestazioni sanitarie a domicilio e visite agevolate per info tel. 02/6111116

Eventi

Associazione ANTEAS

Luglio: momenti di aggregazione anche nell’area orti urbani

15 Agosto: gita socio-culturale a Lonato del Garda tel. 02/36526575

Associazione AUSER

– Parco Villa Ghirlanda tutte le domeniche fino al 10 settembre, ore 15.30-18.30: pomeriggi danzanti in collaborazione con il Comune, AMF e le Residenze del Sole

– Parco Ariosto

Tutti i sabati fino al 17 settembre, ore 21.00-23.30: serate danzanti

10 agosto: “Festa di san Lorenzo”

15 agosto: pranzo di ferragosto in collaborazione con il Comune, AMF e le Residenze del Sole

Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop.

– Atelier del Sole (via Giolitti,8)

tutti i giovedì, ore 16.00-18.00 “Tombolata alimentare di quartiere”

10 agosto: “Anguriata” con giochi a squadre

23 agosto: “Aperitivo ludico” con gioco dell’oca

– La Residenza del Sole (via Bernini,14)

1 luglio, ore 16.00-18.00 musica e ballo con Carlo e gli animatori del Sole

29 luglio, ore 16.00-18.00 musica con Pierino in occasione della festa dei Compleanni degli ospiti

R.S.A. Martinelli

– 28 luglio, ore 18.00 Grigliata in musica

– dall’11 al 14 agosto, ore 16.00 Giochi di mezz’estate, a conclusione anguriata

– 27 agosto: Musica e Ballo

Per info 02/660541 (signora Nava)

NUMERI UTILI

Regione Lombardia 800. 318.318 | Auser Filo d’Argento 800.995.988

ASSOCIAZIONE ANTEAS – via Dante, 3 Tel. 02/36526575 – Fax 02/36508129 – info@anteascinisello.it

Da lunedì a venerdì ore 9 – 12 accompagnamenti nelle strutture sanitarie, in agosto solo martedì, mercoledì e giovedì

Da lunedì a venerdì ore 15 – 17 sostegno e ascolto telefonico per persone sole

AUSER FILO D’ARGENTO – via Montello, 29 Tel. 02/66048148

Ascolto telefonico, accompagnamenti e spesa a domicilio da lunedì a venerdì ore 9 -12 / 15 – 18

Agosto: da lunedì a venerdì ore 9 – 12. Nel pomeriggio è sempre attiva una segreteria telefonica

AUSER INSIEME VOLONTARIATO ONLUS lodge scozzese

via S. Ambrogio, 25 Tel. 02/66041159 auser3@yahoo.it

PUNTO FRAGILITÀ – via Terenghi, 2 Tel. 02/85783367-48-51

Ascolto telefonico con personale socio sanitario

da lunedì a venerdì ore 8.30 – 10.30

TELESOCCORSO Tel. 02/66023284

Il servizio telesoccorso/teleassistenza è attivato dalla Società Cooperativa Sociale

“Centro 24 Ore“ a costi calmierati.

Per richiederlo rivolgersi su appuntamento al servizio di Segretariato Sociale (vicole del Gallo 10)

PASTI A DOMICILIO TEL. 02/6111111 – pasti@residenzedelsole.org

RSA Il Sole mette a disposizione un servizio di consegna pasti a domicilio per gli over 65 a pagamento

PRONTO FARMACO Tel. 02/6175179 – info@amf-cinisello.it

L’Azienda Multiservizi Farmacie Spa garantirà il servizio di consegna gratuita di farmaci e presidi per incontinenza a domicilio nei mesi di luglio e agosto