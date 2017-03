Proroga installazione valvole termoregolazione caloriferi Lombardia, c’è tempo fino al 30 giugno 2017

La delibera è stata approvata in Consiglio Regionale: prorogato al prossimo 30 giugno il termine per l’installazione dei sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma del calore negli edifici in Lombardia.

La Regione ha comunicato in una nota che lo scopo di quanto dichiarato è quello di “rendere più efficienti gli impianti di riscaldamento” e “calcolare i consumi di energia termica di ogni appartamento per contenere la spesa energetica delle abitazioni al fine di diminuire del 20% le emissioni di Co2 entro il 2020, incrementando nella stessa percentuale le fonti rinnovabili di energia elettrica”.

I cittadini hanno dunque ancora tempo per far installare, su tutti i caloriferi afferenti a impianti di riscaldamento centralizzato, ripartitori elettronici che misurano la quantità di calore consumata in ogni locale dell’appartamento e valvole termostatiche che consentono di regolare la temperatura per ogni singolo ambiente.

