Ricerca veterinari volontari per assistenza gratuita cani clochard Milano, info e contatti

Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, intende mettere a punto un progetto che possa estendersi nel tempo e che, per essere realizzato, ha bisogno della partecipazione di un gruppo di veterinari volontari: si tratta della realizzazione del gruppo di “Veterinari di Strada di AIDAA”, che abbiano come missione l’assistenza ai cani dei clochard, ma anche degli altri animali che vivono per le strade della nostra città.

Il disegno appena esposto è la naturale prosecuzione di una prima fase del progetto di Aidaa, che negli ultimi due mesi (e altre settimane passeranno) hanno portato cibo, coperte e altro materiale ai circa 150 cani dei clochard milanesi.

Per i volontari dell’Associazione, è stato possibile recare il prezioso aiuto anche grazie alle donazioni raccolte; in questo modo l’Associazione ha potuto distribuire circa una tonnellata di cibo umido e secco, ma anche centinaia di coperte, ciotole e vestiti per gli stessi clochard, ai quali sono stati donati anche sacchi a pelo per superare le difficoltà delle fredde nottate delle scorse settimane.

Ora, con l’avvicinarsi della primavera si apre la seconda fase del progetto: la regolarizzazione dei cani non ancora microchippati e l’assistenza veterinaria gratuita (visite periodiche, farmaci, sterilizzazioni e vaccinazioni) per gli animali.

“Servono una decina di veterinari volontari- ci dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA- che vengano con noi per strada a visitare e curare gratuitamente i cani dei clochard, e non solo loro. In questi giorni li stiamo cercando e selezionando, ciò che chiediamo ai veterinari volontari è tanta passione e amore per gli animali. Il resto, in qualche modo, lo risolviamo”.

Per ulteriori informazione e contatti: tel. 3479269949

