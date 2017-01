Smog Milano, valori oltre il doppio del consentito. Elenco dati Arpa

Continua l’emergenza smog a Milano, dove le polveri sottili hanno fatto riscontrare valori anche doppi rispetto alla soglia limite fissata dalla Legge: 50 microgrammi di Pm10 al metro cubo.

Secondo i dati di Arpa (Azienda regionale per la protezione dell’ambiente), nella giornata di sabato 21 gennaio 2017, le centraline hanno registrato a Milano:

– 108 microgrammi in via Pascal,

– 89 microgrammi in via Senato,

– 92 microgrammi al Verziere.

Di seguito i valori in Provincia:

– Cinisello Balsamo, 124 microgrammi al metrocubo,

– Magenta, 96 microgrammi al metrocubo,

– Pioltello, 92 microgrammi al metrocubo.

– 93 microgrammi al metrocubo a Monza,

– 80 microgrammi al metrocubo a Como,

– 90 microgrammi al metrocubo a Merate,

– 79 microgrammi al metrocubo a Casirate d’Adda

– 76 microgrammi al metrocubo a Saronno.

