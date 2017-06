Assegno Ape social, come si calcola

L’assegno dell’Ape (anticipo pensionistico) – a tutti gli effetti una prestazione assistenziale a favore di lavoratori anziani che rientrano in categorie disagiate – è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, nel caso sia inferiore a 1.500 euro.

Se invece la pensione maturata è pari o superiore ai 1.500 euro, l’importo sarà pari esattamente a questa cifra.

L’indennità è corrisposta per 12 mensilità l’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o comunque fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata. Nel caso in cui le risorse finanziarie stanziate siano insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto, la decorrenza dell’indennità è differita dando priorità ai richiedenti più anziani.

Se il reddito ottenuto, sommando l’Ape sociale, è inferiore a 26mila euro, si avrà comunque diritto al cosiddetto ‘bonus Renzi‘ da 80 euro.

