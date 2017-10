Educazione stradale e legalità Rho, Comando Polizia locale apre ai piccoli cittadini

La mattina di mercoledì 18 ottobre 2017, presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Rho, si è svolto un nuovo incontro in nome dell’educazione stradale, della legalità e dell’educazione civica. Questa mattina, infatti, si è presentato il terzo gruppo, da inizio ottobre, di bambini in visita al Comando, provenienti dalla Scuola dell’infanzia “Santi Magi” di Legnano, che fanno seguito alle classi di ragazzi delle primarie e delle secondarie di 1° grado arrivati nei mesi di maggio e giugno dalla Brianza.

Il Corpo di Polizia Locale Rhodense ha ormai una consolidata esperienza nel campo dell’educazione stradale, con il programma ludico educativo, lezioni in aula e pratiche nel parco attrezzato adiacente al Comando in via Goglio, struttura fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dal Comandante Antonino Frisone, progettato come una strada “vera” per l’uso dei ragazzi in bicicletta.

Due i programmi messi in campo dal Comando: uno diretto all’educazione stradale “classica” con la storia di “Luca e Gatto” coordinata dall’Assistente Isabella Tagliabue, l’altro per i più grandi e gli adolescenti riguardante la legalità in generale e l’educazione civica.

Da quest’anno è stato aggiunto un terzo programma volto alla prevenzione e la lotta contro il cyber bullismo: quest’ultimo presentato anche a Monza presso la scuola Ardigò coordinato direttamente dal Dirigente e voluto dall’Assessore a Polizia Locale, Sicurezza e protezione civile Maria Rita Vergani, basato sulla nuova Legge Regionale Lombarda a tema, con oltre 300 alunni coinvolti ogni anno.

Gli Agenti e Ufficiali del Comando di Rho sono anche richiesti nei plessi scolastici di altri Comuni per la prevenzione e contro l’uso degli stupefacenti, data la specializzazione del Comando anche in questo campo. Naturalmente non manca il coinvolgimento delle scuole rhodensi in questi programmi.

“Esprimo la mia soddisfazione per il riconoscimento sul campo educativo del nostro Comando. – commenta l’assessore a Polizia Locale, Sicurezza e protezione civile Maria Rita Vergani – I risultati nascono dall’attenzione della nostra amministrazione sui temi della sicurezza soprattutto dei bambini e dei ragazzi, attenzione condivisa pienamente dal Comandante Antonino Frisone e dalla sua squadra, che ringrazio per il coinvolgimento e la passione dimostrata in questi anni. Anche i cittadini dimostrano apprezzamento quando hanno la possibilità di assistere alle lezioni pratiche nel parco Goglio invaso dalle tante biciclette condotte dai nostri cittadini più piccoli.”

Leggi anche:

Campagna contro cyberbullismo Polizia di Stato, primo incontro a Milano con 1300 studenti