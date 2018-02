Contrabbando sigarette Milano, sequestrati più di 22mila pacchetti

Il 23 gennaio 2018 personale della 6^ Sezione della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reato due fratelli egiziani classe 1996 e 1982 per il reato di contrabbando di TLE, fattispecie prevista e punita dall’art. 291 bis del DPR 23.01.1973 n. 43 T.U.L.D.

Nel corso di mirati servizi di contrasto al crimine diffuso, l’attenzione degli operatori si è focalizzata su sul più giovane dei due cittadini egiziani, incensurato e regolare, il quale, in più occasioni, è stato osservato in atteggiamenti sospetti di carico e scarico di borsoni all’interno di un box in zona San Siro.

All’interno del box sono stati rinvenuti 1.423 pacchetti di sigarette di fattura estera pari a circa 28,460 kg di T.L.E ( 20 g convenzionali a pacchetto).

La perquisizione, in flagranza di reato, è stata estesa alla residenza dell’uomo, poco distante dal box in questione. All’interno dell’abitazione è stato rintracciato il fratello convivente, soggetto con precedenti specifici per il reato di contrabbando di TLE commesso nel 2009.

Sono stati rinvenuti e sequestrati:

– 6.970 Euro in contanti in banconote di vario taglio, occultati sotto il divano del soggiorno;

– 2, 520 Kg di TLE ( 126 pacchetti di sigarette di fattura estera);

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti due contratti di locazione di due immobili riconducibili a box:

– 1) in zona San Siro

– 2) in zona Porta Genova

All’interno del primo box, occultati in borsoni e trolley, sono stati rinvenuti:

– 9.724 pacchetti di sigarette ( sfusi e stecche) di diverse marche e fattura estera per un peso totale di 194,480 Kg di TLE ( 20 g convenzionali a pacchetto)

All’interno del secondo box, occultati in borsoni e trolley, sono stati rinvenuti:

– 11.436 pacchetti di sigarette ( sfusi e stecche) di diverse marche e fattura estera per un peso totale di 228,720 Kg di TLE (20 g convenzionali a pacchetto).

All’ esito dell’attività sono stati sequestrati:

– 22.709 pacchetti di sigarette per un peso totale di 454,180 kg di TLE

– 7.110 euro in contanti.