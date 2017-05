Abilitazioni irregolari a camionisti Como, arrestate 12 persone

È in atto da stamattina l’esecuzione di 12 misure cautelari (7 custodie in carcere e 5 arresti domiciliari), ad opera della Polizia stradale e la Guardia di finanza di Como, nei confronti di funzionari della Motorizzazione civile e dei titolari di autoscuole.

La nota è stata diffusa dalla Polizia stradale di Como: secondo quanto spiegato, gli indagati sono accusati di aver rilasciato circa 300 abilitazioni irregolari per autotrasportatori.

Le perquisizioni sono ancora in corso, tra le province di Como e Varese.