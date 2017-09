Accoglienza profughi: i sindaci di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano scrivono al Prefetto

Ugo Vecchiarelli, Siria Trezzi, Lorenzo Gaiani, Tatiana Cocca, primi cittadini dei Comuni dell’Ambito del Nord Milano che lo scorso maggio hanno sottoscritto il Protocollo con la Prefettura di Milano e Città Metropolitana di Milano per un’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei richiedenti la protezione internazionale, scrivono al Prefetto di Milano a seguito della nota inviata ai Comuni in questi giorni.

La comunicazione prefettizia riguarda l’avviso esplorativo per l’individuazione – entro il prossimo mese di settembre – di operatori da invitare al bando per l’affidamento dei servizi di accoglienza a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.

I quattro sindaci chiedono al Prefetto che i Comuni dell’Ambito del Nord Milano firmatari del Protocollo vengano esclusi dal bando poiché, come Zona Omogenea, è stata già raggiunta la quota prevista.

Nel Protocollo, che è a salvaguardia dei Comuni firmatari, si legge infatti che le quote dei richiedenti asilo stabilite dal Piano Ministeriale sono da intendersi su base di Zona Omogenea.