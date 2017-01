Aereo ultraleggero caduto provincia Cremona, due morti

Le indagini sono in corso a carico dei Carabinieri; al vaglio degli Inquirenti la possibilità di un malore, ma anche la scarsa visibilità per foschia

Domenica 29 gennaio 2017 un aereo ultraleggero è caduto nel territorio di Castelverde, in provincia di Cremona; morti, purtroppo, i due passeggeri.

Secondo le prime informazioni, il veicolo si stava dirigendo all’aeroporto Migliaro, alle porte di Cremona.

All’improvviso, però, l’ultraleggero è precipitato e, nonostante tutti i soccorsi del caso, per i due uomini che vi erano a bordo non c’è stato nulla da fare, ed entrambi sono tragicamente deceduti a causa delle lesioni riportate.

Gli Inquirenti, al momento, non escludono che alla base del drammatico incidente possa esserci stato un malore, anche se non si trascura anche una visibilità limitata dalla foschia.

Le indagini rimangono aperte, a carico dei Carabinieri.