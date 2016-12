Affluenza Referendum, Milano al momento è la città più virtuosa

I seggi per esprimere il proprio voto sul Referendum costituzionale si sono aperti alle 7,00 di domenica 4 dicembre 2016; i cittadini potranno votare fino alle 23,00.

In Lombardia le sezioni sono oltre 9.000 e oltre 7.000 sono i cittadini maggiorenni chiamati al voto.

Per una volta, record positivo registrato a Milano, dove al momento si attesta l’affluenza maggiore tra le grandi città della regione.

Secondo quanto comunicato, infatti, alle 12,00 di oggi ha votato il 22,8% degli aventi diritto, superando la media nazionale che si attesta invece al 20%.

Seguono Roma, con il 18,9% e Torino, vicinissima con il 18,4%.

Di poco distante Napoli, dove si è recato al seggio il 15% degli aventi diritto.