Agenti Polizia Stradale investiti Chiari provincia di Brescia, erano in strada per recuperare un ubriaco

L’incidente, gravissimo, è avvenuto alle 19,00 circa a Chiari, in provincia di Brescia: travolti 4 agenti della Polfer, rimasti feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, i poliziotti si trovavano in strada; un uomo, ubriaco, camminava sulla carreggiata e, gli agenti, lo stavano soccorrendo.

A questo punto è sopraggiunta un’auto, una Fiat Punto, che inizialmente ha colpito una vettura, poi si è schiantata contro le Volanti della Stradale e, in ultimo, ha travolto i 4 agenti.

La Fiat Punto ha esaurito la propria corsa finendo fuori strada e ribaltandosi in un campo; dietro di sé, i poliziotti feriti.

Subito sopraggiunto il 118, gli agenti sono stati portati in ospedale; uno di loro, purtroppo, sarebbe in condizioni gravi.

Ferito anche il conducente della Punto, rispetto al quale sono in corso tutti gli accertamenti del caso, a partire dall’alcoltest.

