Allerta truffe case in affitto per vacanze, continuate a scriverci le vostre disavventure

Con il ritorno dell’estate e l’immancabile corsa ad affittare case e appartamenti per le ferie, tornano anche i malintenzionati che, sfruttando il web, compiono truffe a danno dei vacanzieri, in primis farsi pagare le caparre e poi sparire, lasciando la vittima derubata e con alloggi inesistenti.

In questo senso, la Polizia Postale ha segnalato sul proprio portale ‘Una vita da social‘, pagina Facebook della Polizia di Stato, l’operato di un malvivente di 37 anni che ha fatto cadere nella propria rete diverse persone.

L’avviso, quindi, è di fare massima attenzione: fare controlli incrociati e non lasciarsi ingannare, inoltre, da offerte troppo allettanti, come prezzi esageratamente bassi o condizioni eccessivamente convenienti.

In merito, invitiamo tutti i lettori che abbiano subito truffe, o tentativi di truffa, a raccontarci la propria esperienza scrivendoci a redazione@cronacamiano.it: condividere e portare alla luce informazioni è fondamentale per evitare che nuove vittime cadano nel tranello. Inoltre, può essere anche determinante per individuare i truffatori.

