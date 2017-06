Anziano in sedia a rotelle rapinato Milano via dei Transiti, 87enne aggredito da tre uomini

È successo a Milano in pieno giorno, alle 13,30 di lunedì 19 giugno 2017, in via dei Transiti, a pochi minuti da Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires: rapinato un anziano di ben 87 anni, in sedia a rotelle, ad opera di tre uomini nordafricani.

Secondo quanto spiegato dalla stessa vittima, l’aggressione è avvenuta mentre l’87enne stava rincasando, e si trovava di fronte al portone della propria abitazione.

In questo momento i 3 uomini ne avrebbero approfittato spingendolo nell’androne e, facilmente neutralizzatolo, hanno cercato se avesse addosso del danaro.

L’anziano non aveva soldi con sé e, i malviventi, gli hanno assestato un forte strattone al collo per strappargli via la catenina d’oro. Ottenuto il gioiello, i tre extracomunitari si sono poi dileguati.

