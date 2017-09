Aperto nella notte portale Duomo Milano, scattato allarme

Un nuovo allarme a Milano, dove il livello di attenzione soprattutto nei luoghi pubblici è ormai altissimo: aperto nella notte il portale del Duomo utilizzato come accesso dai fedeli (non dai turisti).

Secondo quanto spiegato, il misterioso atto è accaduto nella notte fra il 20 e il 21 settembre, circa a mezzanotte, quando è scattato un allarme a darne segnale.

Sul luogo sono subito sopraggiunti il personale della Veneranda Fabbrica, nonché le Autorità preposte, che hanno immediatamente attivato tutte le verifiche del caso.

Al seguito delle perquisizioni, non sono state riscontrate irregolarità nella Cattedrale, dove il livello dei controlli rimane massimo.