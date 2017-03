Area C sciopero Milano 8 marzo 2017, telecamere accese. Info

Era prassi che, durante le giornate di sciopero generale nazionale, il Comune di Milano decidesse di spegnere le telecamere di AreaC, compensando l’inevitabile congestione del traffico tipica di queste giornate con l’accesso al centro gratuito, per tutti quanti impossibilitati a utilizzare mezzi pubblici e treni aderenti alla protesta. Per la seconda volta, la giunta di Beppe Sala dice no, e i ticket di AreaC rimangono attivi.

TELECAMERE ACCESE – Durante tutta la giornata le telecamere di AreaC rimarranno accese e regolarmente attive.

– Tutti i cittadini, pertanto, che normalmente utilizzano mezzi pubblici di superficie o metropolitana, oppure treni per raggiungere il proprio posto di lavoro o svolgere le proprie necessità, se in auto dovranno accedere al centro storico pagando.

– lo sciopero dell’8 marzo è la seconda sollevazione per la quale la giunta Sala non ha sospeso l’AreaC e, i cittadini inevitabilmente coinvolti e costretti a prendere l’auto, anche stavolta dovranno pagare se costretti per lavoro o altre necessità ad accedere al centro di Milano.

MODALITÀ ADESIONE SCIOPERO ATM – Per gli orari e le modalità di adesione allo sciopero da parte di mezzi pubblici di superficie e metropolitane, CLICCA QUI

MODALITÀ ADESIONE TRENI ATM – Per gli orari e le modalità di adesione allo sciopero da parte di Trenord e del comparto ferroviario, CLICCA QUI

MODALITÀ ADESIONE SCIOPERO AEREI – Per gli orari e le modalità di adesione allo sciopero da parte del comparto aereo, CLICCA QUI

