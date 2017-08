Area C sospesa Milano 14 – 20 agosto 2017, info e divieti attivi

Area C si spegne per una settimana, ma alcuni divieti rimangono comunque attivi. Di seguito tutte le info

Il Comune di Milano ha comunicato che anche quest’anno il pagamento del ticket di Area C sarà sospeso durante il periodo estivo.

Nel dettaglio, Area C sarà sospesa nel periodo centrale del mese di agosto, da lunedì 14 fino a domenica 20: le auto potranno accedere senza la necessità di acquistare e attivare tagliandi nella ZTL Cerchia dei bastioni.

Il Comune ha specifico però che resta valido il divieto di transito per i veicoli di lunghezza superiore a 7,50 metri.

“L’interruzione estiva – ha precisato Palazzo Marino – è legata alla riduzione del traffico in città nelle settimane centrali del mese di agosto rispetto alla media annuale che solitamente si attesta tra il 40 e il 60%.

Leggi anche:

Emergenza caldo anziani e disabili Milano giugno – settembre 2017, info e numero verde

Piano caldo per anziani Cinisello Balsamo 2017, elenco contatti, attività, soccorso, farmaci, accompagnamento e altro

Alimentazione contro il caldo: i cibi e le bevande che aiutano e quelli da evitare

Proteggere cani e gatti dal caldo, 10 regole