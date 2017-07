Arrestata baby gang Quarto Oggiaro Milano, violenza da Arancia Meccanica

La Polizia di Stato ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini italiani minorenni di 15, 16 e due di 17 anni, ritenuti responsabili di dodici rapine commesse con l’utilizzo di passamontagna, guanti e armi.

I quattro minori con cittadinanza italiana, ma di origini egiziane e albanesi, erano noti agli agenti del Commissariato di Quarto Oggiaro già da alcuni anni, quando si erano resi responsabili di alcuni atti di bullismo presso gli oratori del quartiere.

“L’attività investigativa condotta dal Commissariato – ha spiegato la Questura di Milano in una nota –, condotta anche con l’ausilio di mezzi tecnici, ha permesso di accertare che il modus operandi della baby gang era caratterizzata da azioni particolarmente efferate, violente e aggressive nei confronti delle vittime, per lo più titolari di esercizi commerciali, di un hotel e passanti”.

“In alcuni casi hanno ferito le vittime colpendole alla testa – prosegue la Questura –, provocando ferite lacero-contuse procurate con il calcio della pistola, in altri casi hanno procurato la frattura del dito di una vittima e contusioni varie”.

Secondo gli Inquirenti, le violenze gratuite ai danni di esercenti commerciali o di ignari cittadini miravano a dimostrare ai pregiudicati del quartiere le loro capacità criminali, dimostrandone il disvalore sociale e la crudeltà.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto armi, tra cui una carabina, un fucile a pompa e delle pistole, oltre alla refurtiva: contanti, bancomat, computer, smartphone e droga.