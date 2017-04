Arrestati 3 funzionari Comune Milano, accuse a vario titolo di concussione e corruzione

L’operazione è stata eseguita nella mattina di martedì 4 aprile 2017 a Milano, nell’ambito dell’inchiesta condotta dal procuratore aggiunto Giulia Perrotti e dal pm Luca Poniz: arrestati 2 dirigenti del comune di Milano e un funzionario.

Da quanto si apprende, gli indagati sono ritenuti dagli Inquirenti responsabili di una presunta corruzione per pilotare “l’aggiudicazione di alcune gare di appalto” bandite dall’amministrazione comunale.

Secondo la nota firmata dal procuratore Francesco Greco, le accuse sono di concussione per due dei soggetti, e di corruzione per il terzo.

Tutti e tre i funzionari, su disposizione del gip Alfonsa Maria Ferraro, sono in carcere.

L’indagine rimane aperta.

loading...