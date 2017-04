Arresti e sequestri droga Milano e provincia mese di aprile 2017, maxi bilancio Carabinieri

A partire dal 1 aprile 2017, le operazioni anti droga eseguite dal Comando provinciale dei Carabinieri di Milano hanno portato all’arresto complessivo di 75 spacciatori sul territorio di Milano e provincia, con il sequestro contestuale di 350 chili di stupefacenti.

Nel dettaglio, l’operazione ha consentito il recupero di:

– 272 chili di hashish,

– 60 chili di marijuana,

– 18 chili di cocaina,

– 710 grammi di eroina,

– 110 grammi di droghe sintetiche.

Il dato si lega anche con la diffusione allarmante dello spaccio di stupefacenti a Milano e in provincia.

