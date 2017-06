Arresto latitante zona Comasina Milano, era condannato per violenza sessuale e maltrattamenti

È stato arrestato mentre si trovava a casa; deve scontare oltre 3 anni per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di un milanese 42enne che deve espiare la pena di 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti nei confronti della ex convivente.

“A ottobre 2011 – ha spiegato la Questura di Milano –, la compagna dell’uomo sporse querela presso un Commissariato di Polizia cittadino dichiarando di subire da oltre un anno atti lesivi e violenze sessuali da parte dell’uomo che compiva, inoltre, anche maltrattamenti nei confronti del figlio”.

I poliziotti dell’Ufficio Arrestati e Catturandi della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Milano hanno arrestato l’uomo al termine di un servizio di appostamento presso l’abitazione in cui era domiciliato, in zona Comasina.