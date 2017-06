Arresto latitanti Milano, eseguiti due ordini di carcerazione

La Divisione Anticrimine, nell’ambito delle specifiche competenze, ha svolto servizi di Polizia Giudiziaria che hanno condotto all’arresto di due persone, entrambe destinatarie di Ordini di Esecuzione per la carcerazione emessi dal Tribunale di Milano.

I poliziotti hanno arrestato un uomo di 37 anni, il quale deve scontare la pena di 4 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione per avere commesso reati di associazione per delinquere e reati contro il patrimonio fra cui rapina, furto e porto abusivo di armi.

Successivamente gli agenti hanno arrestato un uomo di 61 anni, che deve espiare la pena residua di 3 anni e 8 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta. L’uomo è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, del fallimento di alcune società che operavano nell’ambito della grande distribuzione alimentare, occupandosi della gestione di numerosi supermercati situati nel Nord-Italia. Il fallimento è stato quantificato in oltre 210 milioni di euro di passivo.