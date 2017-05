Arresto rapinatore seriale farmacia via Pascarella Milano, 8 colpi presso lo stesso esercizio, sempre di sabato

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un 39enne milanese che, pochi minuti prima, tenendo le mani in tasca quasi a simulare la presenza di un’arma e minacciando il direttore di una farmacia in via Pascarella, nel quartiere Quarto Oggiaro, aveva compiuto una rapina.

“Gli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro – ha spiegato la Questura –, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio volti a contrastare il fenomeno delle rapine ad esercizi commerciali, una volta avuta la segnalazione della rapina consumata e trovandosi nelle vicinanze per lo specifico controllo, hanno immediatamente bloccato il rapinatore all’interno di un cortile attiguo alla farmacia”.

L’analisi dei capi di abbigliamento indossati dal rapinatore, la successiva perquisizione domiciliare e la testimonianza del farmacista hanno portato i poliziotti a riconoscere nel 39enne, pregiudicato, l’autore di altre 7 rapine, compiute tra marzo e ottobre 2016, tutte prevalentemente di sabato mattina. I colpi erano sempre ai danni della farmacia di via Pascarella.

loading...