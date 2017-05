Arresto e sequestro marijuana zona piazza De Angeli Milano, 29enne preso con 4 chili di sostanza

Il giovane è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato, in servizio sul territorio a contrasto dei furti in appartamento

L’arresto e il sequestro di marijuana eseguiti da parte degli agenti delle volanti milanesi è scaturito nell’ambito della capillare attività di contrasto ai furti in appartamento disposta dal Questore di Milano Marcello Cardona: alle 3 di mattina, durante il loro servizio di controllo del territorio in zona De Angeli, i poliziotti sono intervenuti in uno stabile perché attirati da un allarme sonoro proveniente da un appartamento.

Giunti sul posto e notata la dimensione dello stabile e del cortile interno, gli agenti hanno richiesto l’ausilio di una seconda volante e hanno cominciato a perlustrare l’edificio alla ricerca dell’abitazione dalla quale proveniva l’allarme.

Mentre si trovavano sul pianerottolo del primo piano, i poliziotti hanno sentito un forte odore di marijuana provenire da un appartamento e, proprio in quell’istante, un inquilino ha aperto la propria porta perché probabilmente attirato dai rumori degli agenti nello stabile.

Da quella porta i poliziotti delle volanti della Questura di Milano hanno potuto sia percepire il forte odore di droga, che notare la stessa all’interno di una busta adagiata sul tavolino che si intravvedeva.

Una volta entrati in casa, i poliziotti hanno perquisito l’abitazione e i 4 ragazzi italiani presenti: uno dei ragazzi aveva in tasca una bustina con marijuana e, negli armadi dell’inquilino, sono stati rinvenuti e sequestrati due borsoni contenenti 3,7 chili di marijuana e oltre 600 grammi di hashish. Al giovane 29enne, poi arrestato, sono stati sequestrati anche un’agenda con nomi e cifre, materiale per il confezionamento della droga e poco meno di 1.300 euro in contanti.

Gli altri 3 ragazzi sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla Prefettura.