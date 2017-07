Arresto spacciatori via Washington Milano, uno aveva 33 piante di marijuana

E’ successo la scorsa domenica in via Washington, zona via Solari.

Secondo quanto spiegato dalla Polizia di Stato, l’operazione è stata svolta dagli agenti del Commissariato “Porta Genova” nei confronti di un egiziano e un’italiana

Nell’abitazione dei due, infatti, i poliziotti hanno trovato non solo 121 grammi di marijuana, ma anche una vera e propria serra dell’illegalità.

In base a quanto emerso, infatti, i due avevano ben 33 piante, che coltivavano con tutte le cure del caso.

Per i malviventi sono quindi scattate le manette; l’accusa è di detenzione e spaccio di droga.

