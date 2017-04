Associazione Quarto Savona Quindici e Polizia di Stato insieme per il venticiquennale della strage di Capaci, presentazione commemorazione alla Fiera del Libro di Milano

Oggi, alle ore 11:00, alla Fiera del Libro di Milano, presso lo spazio dedicato alla rivista PoliziaModerna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, si terrà l’evento di lancio dell’iniziativa “La memoria in marcia” organizzata dall’Associazione “Quarto Savona Quindici” in collaborazione con la Polizia di Stato.

In occasione del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci è stato infatti organizzato il trasferimento dell’autovettura di servizio su cui viaggiava Antonio Montinaro, poliziotto e capo scorta del Giudice Falcone, da Peschiera del Garda a Palermo, per rendere omaggio alla sua memoria e a quanti persero la vita nella strage di Capaci.

All’incontro con la sig.ra Montinaro ed il giornalista Lirio Abbate parteciperanno gli studenti del Liceo Classico “Rebora” di Rho (MI).

La teca in cui è conservata l’autovettura, accompagnata dalla signora Tina Montinaro, moglie del poliziotto e Presidente dell’Associazione “Quarto Savona Quindici” e scortata dalla Polizia di Stato, partirà il 1 maggio da Peschiera del Garda e, lungo un percorso itinerante, farà tappa a Sarzana (SP), Pistoia, Riccione, Monte San Giusto (Macerata), Napoli, Vibo Valentia e Locri (RC), per giungere a Palermo il 23 maggio, data della ricorrenza dell’attentato al Giudice Falcone ed alla sua scorta.

(foto: il Questore di Milano, Marcello Cardona)

