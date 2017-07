Attacco hacker Unicredit Italia, violati 400mila conti. Numero verde per info

Violati da hacker circa 400mila clienti di Unicredit in Italia, attraverso due intrusioni informatiche avvenute, secondo quanto comunicato dal gruppo stesso, nei mesi di settembre e ottobre 2016, e giugno e luglio 2017.

Secondo quanto diffuso da Unicredit, “non è stato acquisito nessun dato, quali le password, che possa consentire l’accesso ai conti dei clienti o che permetta transazioni non autorizzate. Potrebbe invece essere avvenuto l’accesso ad alcuni dati anagrafici e ai codici Iban. UniCredit ha informato le autorità competenti ed ha avviato uno specifico audit sul tema”.

Inoltre, il gruppo bancario “ha inoltre immediatamente adottato tutte le azioni necessarie volte ad impedire il ripetersi di tale intrusione informatica”.

Mentre procede l’iter legale legato all’accaduto, Unicredit ha predisposto un n numero verde dedicato ai propri clienti: per ulteriori informazioni, è quindi possibile chiamare all’800 323285.

I clienti, inoltre, possono rivolgersi in filiale e, sarà la stessa banca, a contattare i clienti interessati (i contatti, specifica la banca, per ragioni di sicurezza non avverranno attraverso posta elettronica o telefonate dirette).

“La tutela e la sicurezza dei dati dei propri clienti – ha concluso la banca – sono per UniCredit una assoluta priorità e nell’ambito del recente piano industriale Transform 2019 il gruppo sta investendo 2,3 miliardi di euro per rafforzare e rendere sempre più efficaci i propri sistemi informatici”.