Auto bloccata su passaggio a livello Caravaggio, intervento risolutivo dei Carabinieri

I militari hanno notato la vettura bloccata, attivando immediatamente la procedura per rallentare il convoglio in arrivo e le disposizioni per rimuovere il veicolo

È successo a Caravaggio, in provincia di Bergamo: un’auto è rimasta bloccata nel mezzo di un passaggio a livello, con il conducente della vettura e la moglie immobilizzato all’interno dell’abitacolo. L’intervento dei carabinieri è stato fondamentale per salvare la coppia.

Protagonisti, loro malgrado, della drammatica vicenda, sono un uomo e una donna di 65 anni.

La coppia si trovava all’interno della propria vettura quando, nel centro di un passaggio a livello, lw barre si sono abbassate, impedendo ai due di uscire dall’auto.

Fortunatamente poco distante stava transitando una pattuglia di Carabinieri, che ha notato quando stava accadendo.

Subito sul sposto, i militari hanno come prima cosa contattato la Polfer di Milano, in modo che venisse preallertato un convoglio in arrivo su quel binario.

Fatto rallentare il treno, immediatamente sono state avviate le manovre per rimuovere l’auto e spostarla dalla sede ferroviaria.

L’iter ha avuto successo e, i due 65enni, sono stati messi in salvo.