Auto contromano tangenziale est Milano, arrestato pilota ai domiciliari

È successo sulla tangenziale Est di Milano, zona via Palmanova: un giovane, evaso dai domiciliari, ha percorso un lungo tratto contromano, finendo poi in arresto dalla Polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo ha 27 anni e, il suo inseguimento, è stato rocambolesco.

Il giovane è stato notato in viale Monza e, da rapide verifiche, è risultato al volante di un’auto che aveva rubato poco prima: con la scusa di chiedere un passaggio, il 27enne aveva fatto fermare il veicolo, rubandolo poi al legittimo proprietario.

Dopo circa un paio d’ore la Polizia l’ha rintracciato, e il malvivente ha imboccato via Palmanova, per sfrecciare poi sulla tangenziale.

Qui gli agenti hanno allestito alcuni posti di blocco, ma il ragazzo ha speronato le Volanti, compiendo poi un’inversione di marcia.

A questo punto, il 27enne si è lanciato in una fuga contromano, fermandosi solo quando si è scontrato con un furgone.

Durante l’inseguimento sono rimasti feriti 8 poliziotti: 5 agenti sulle Volanti e 3 intervenuti per bloccare il giovane.

Il ragazzo è stato quindi arrestato.

loading...