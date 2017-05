Auto precipita dentro burrone e si ribalta dentro torrente Valtellina, 3 feriti

Il drammatico incidente è avvenuto lunedì 1 maggio 2017, alle 15.00 circa, in provincia di Sondrio: un’auto è caduta in un burrone e si è ribaltata dentro il torrente Frodolfo. Tre i feriti, uno dei quali in modo grave.

Secondo le prime ricostruzioni, per motivi ancora da acclarare, l’auto ha perso il controllo sulla strada che porta al passo del Gavia, a Valfurva.

Il veicolo è uscito di carreggiata finendo in una scarpata di circa 50 metri di altezza; a terra, si è ribaltato nel torrente sottostante.

Sul luogo sono arrivati immediatamente i soccorsi: tre delle vittime sono state trasportate all’ospedale di Sondalo e, una in particolare, è stata liberata dai Vigili del Fuoco, in quanto rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.

Un quarto passeggero è rimasto invece illeso.

Sono in corso le indagini.

