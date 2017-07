Auto travolge prostituta strada provinciale Palosco, conducente accusato di omicidio stradale

L’incidente è avvenuto in provincia di Bergamo; l’automobilista si è andato a schiantare anche contro una seconda vettura

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì 30 e sabato 2 luglio 2017, a Palosco, in provincia di Bergamo: sulla strada provinciale 98, il conducente di un’auto ha perso il controllo del proprio veicolo, andandosi a schiantare contro una seconda vettura. Nella tragica carambola è stata travolta una prostituta di 25 anni, che si trovava sul ciglio della strada.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era di origine rumena.

Il giovane che l’ha investita è un 31enne italiano e, secondo quanto ricostruito, una volta sottoposto dalla Polizia Stradale di Bergamo all’alcoltest, sarebbe risultato positivo all’esame.

Subito sul posto i vigili del Fuoco e il 118, per la 25enne non c’è stato nulla da fare.

Ferito leggermente il conducente della seconda auto mentre, l’uomo che ha provocato il grave incidente, dopo essere stato soccorso dai paramedici è stato trasportato nel carcere di Bergamo, con l’accusa di omicidio stradale.

Le indagini restano aperte.