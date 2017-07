Auto travolta da treno Cucciago, caduta da viadotto

È successo nelle prime ore di giovedì 6 luglio 2017: a Cucciago, in provincia di Milano, un’auto è andata fuori strada, cadendo sui binari di una ferrovia e venendo travolta da un treno. I passeggeri sono salvi.

Secondo le prime informazioni, per motivi ancora da acclarare, il conducente della vettura ha perso il controllo del proprio mezzo, sfondando il guardrail e finendo fuori strada.

A bordo c’erano 5 persone e, l’auto, è caduta dal viadotto, andando a fermarsi sopra i binari di una ferrovia.

I passeggeri del veicoli sono riusciti a chiamare per chiamare i soccorsi e, contestualmente, sono riusciti anche ad abbandonare la vettura.

Poco dopo, infatti, è sopraggiunto un treno, e l’auto è stata travolta.

Due degli occupanti hanno riportato fratture alle braccia, mentre gli altri tre sono rimasti contusi.

Il peggio è stato però evitato e, le 5 vittime, sono state portate in ospedale.