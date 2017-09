Bambina investita da auto Gavardo (Brescia), è grave

Il drammatico incidente è avvenuto alle ore 11,00 circa di venerdì 8 settembre 2017 a Gavardo, in provincia di Brescia: investita da un’auto una bambina di 8 anni.

Secondo le primissime informazioni, per motivi ancora da acclarare, la bimba è stata travolta da una vettura in via Orsolina Avanzi, a poca distanza dal comando dei Carabinieri.

Subito chiamati i soccorsi, sul posto sono sopraggiunte un’automedica e l’elisoccorso di Brescia, e gli operatori hanno portato la vittima agli Spedali Civili di Brescia.

Purtroppo, da quanto si apprende al momento, le condizioni della piccola sono molto serie, e il trasporto in ospedale è avvenuto in codice rosso.

Rimangono aperte le indagini, ad opera delle Autorità preposte, per chiarire la dinamica del drammatico accadimento.