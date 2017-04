Bambina investita via Imbonati Milano, preso motociclista

È successo nel pomeriggio di sabato 8 aprile 2017 in via Imbonati a Milano: investita da uno scooter una bambina di 4 anni. Il motociclista non si è fermato, e solo in serata è stato rintracciato dalla Polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni, la bimba di trovava fuori con la nonna; il motociclista, un imprenditore di 65 anni, dopo il grave incidente non ha prestato i soccorsi, ma si è dileguato.

Le indagini sono iniziate immediatamente, e gli agenti della Locale hanno subito ascoltati i testimoni e analizzato le immagini delle telecamere.

Da quanto risultato, inoltre, al 65enne era stata revocata la patente e, quindi, ne era sprovvisto.

Gli agenti gli hanno sequestrato il veicolo, e gli hanno attribuito 7 diverse infrazioni al codice della strada.

La bimba è stata soccorsa e portata in ospedale; fortunatamente, non rischia la vita.

