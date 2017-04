Bambino caduto in acqua Darsena Milano salvato da poliziotto libero dal servizio

È successo nel pomeriggio di domenica 23 aprile 2017 a Milano, alla Darsena: un bambino è caduto in acqua e un poliziotto, libero dal servizio, si è immediatamente gettato per salvargli la vita. E così è stato.

Secondo quanto spiegato, il poliziotto è un Sostituto Commissario della Polizia di Stato, di 54 anni, in servizio a Milano presso la locale Prefettura.

Una donna stava passeggiando in compagnia dei due figli minorenni in piazza XXIV Maggio, quando il piccolo improvvisamente è scivolato in acqua.

Il poliziotto, libero dal servizio, intuito il pericolo è intervenuto prontamente ed ha evitato la tragedia, afferrandolo insieme alla collaborazione di un cittadino, che di lì a poco si è poi allontanato.

Per gli accertamenti sanitari del caso, il bambino è stato trasportato in codice verde presso la Clinica De Marchi.

