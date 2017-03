Bancarotta fraudolenta Brescia, Gdf contesta 6 milioni di euro a società

L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Brescia: le manette sono scattate per tre persone, tutte accusate di bancarotta fraudolenta.

Secondo quanto spiegato dalle Fiamme Gialle, l’indagine è stata condotta nei confronti di una società bresciana attiva nel settore della commercializzazione di materiale plastico e fallita nel 2015.

Le indagini erano nate nel 2014; le indagini delle Fiamme Gialle, che hanno verificato la posizione fiscale dell’azienda, hanno accertato che il passivo fallimentare della società ammonterebbe alla cifra di 6 milioni di euro.I giudici hanno stabilito il parcere per uno dei tre soggetti, e i domiciliari per gli altri due.

