Banda specializzata in bancomat sradicati, 11 arresti

La banda è stata sgominata dai Carabinieri; aveva “base” nel campo nomadi in via Canaletto, a Modena

Una banda di nomadi, formata da undici bosniaci di etnia rom, è stata arrestata dai Carabinieri di Modena in quanto ritenuta responsabile di una serie di colpi contraddistinti da bancomat sradicati con un carroattrezzi. Le misure eseguite dai militari sono state emesse dal tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali.

Secondo quanto spiegato, l’indagine che ha condotto all’arresto del gruppo criminale era stata ribattezzata ‘Take Away’, coordinata dal pm Claudia Natalini della Procura modenese.

Agli arrestati, sei in carcere e cinque ai domiciliari, sono stati contestati 7 colpi, condotti tra giugno e luglio 2016 nelle province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Vicenza.

Subito aperte le indagini del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale, i militari hanno dimostrato come la banda avesse la ‘base’ in un campo nomadi in via Canaletto, a Modena, dove risiede la maggior parte degli indagati.