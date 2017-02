Bilancio attività novembre 2016 – febbraio 2017 Esercito Milano, elenco arresti, sequestri controlli

Termina oggi la fase dell’operazione Strade Sicure cominciata l’11 novembre 2016, quando l’esercito era tornato nelle strade meneghine per far fronte all’ondata di criminalità e alla percezione di gravissima mancanza di sicurezza manifestata dai cittadini.

Il bilancio dell’attività compiuta dal Raggruppamento Tattico “Esercito Lombardia” a guida del 3° Reggimento genio guastatori di Udine, che oggi passa le consegne al Primo Reggimento Trasmissioni, è notevole. I militari, infatti, da novembre a oggi hanno effettuato:

– oltre 19.000 attività di vigilanza fissa e dinamica sui circa 267 obiettivi sensibili individuati dalla Prefettura,

– circa 769 interventi di identificazione e controllo su persone sospette.

– 33 arresti

– sequestri per più di tre chili di stupefacenti, oltre ad armi e altro materiale.

– Sono stati inoltre controllati 132 mezzi di cui due sequestrati.

– Sono stati invece 859 i militari impiegati a Milano (750 nel capoluogo), Varese, Brescia e Bergamo.

SCRIVETECI – Invitiamo ogni lettore a inviarci video, foto e segnalazioni a redazione@cronacamilano.it, indicandoci le problematiche del proprio quartiere e di Milano in generale. Con la massima protezione della privacy, daremo voce a residenti, cittadini e comitati.

Leggi anche:

Firme per ripristino nuclei Polizia locali ed Esercito Milano, 650 sottoscrizioni in poche ore

Donna scippata stazione Garibaldi Milano, intervento immediato dell’Esercito Italiano

Spaccio Stazione Rogoredo Milano, Esercito blocca spacciatori con dosi pronte alla vendita

Intervento Esercito “Strade Sicure” presso stazione centrale Milano, denunciato molestatore