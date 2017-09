Bloccato nel fango per una notte provincia di Lodi, è salvo

Un’avventura drammatica, che si è conclusa fortunatamente con un lieto fine: un uomo è rimasto intrappolato in un canale, immobilizzato dal fango, in provincia di Lodi, nelle campagne di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi.

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo era rimasto bloccato in un fiume di fango mentre si trovava a bordo della propria auto.

Sceso dal veicolo, non si è accorto del canale e ci è scivolato dentro, rimanendo coperto di melma e immobilizzato per la caduta.

In questo modo l’uomo ha trascorso una notte e una mattina, finché è stato trovato da una pattuglia dei Carabinieri.

La vittima è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Piacenza e il 118: trasportato in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi.